Contra la libertad de expresión: Le roban al periodista que reportó muerte de Victoria Salazar

Quintana Roo.- Francisco Canul reportó a las autoridades el saqueo de su casa, ocurrido el pasado domingo 4 de abril, sin embargo, ningún perito de la Fiscalía General de Quintana Roo se presentó a la escena para la emprender alguna diligencia.

Tres computadoras y tres discos externos desaparecieron, al respecto, el periodista Canul, quien difundió el abuso policial en contra de Victoria Salazar, considera que intentan intimidarlo por haber hecho valer su derecho de libertad de expresión.

El comunicador, con 26 años de trayectoria, regresaba de Tizimin, Yucatán, cuando encontró su casa con la puerta abierta y los protectores de ventana rotos. El interior de su vivienda era caótico, pues todas sus pertenencias estaban revueltas.

Recordó que el material relacionado con la muerte de la migrante salvadoreña le fue entregado por otra persona que no quiso estar involucrado, sin embargo, Canul se encargó de hacerlo difundirlo, pues le interesa visibilizar las omisiones y excesos de la Policía.

Una persona me pasó el material. Me dijo: ‘Toma, son tuyos (los videos), no me involucres’. Y así los difundí, ni marca de agua les puse".