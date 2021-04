Así liberaron a la familia Villaseñor Romo tras desaparecer en Acatic; padre revela esto

Zapotlanejo, Jalisco.- La madrugada de este viernes 9 de abril, la familia Villaseñor Romo fue liberada en el municipio de Zapotlanejo, informó la Fiscalia

El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que fue durante la madrugada que la familia fue encontrada con vida después de que una camioneta los liberara en la Laja, Zapotlanejo, momento en el que pidieron ayuda en un establecimiento.

"Hoy a eso de las 02:30 de la mañana, aproximadamente fueron liberadas, por ahí en la comunidad de La Laja, en el municipio de Zapotlanejo acá en Jalisco", señaló Solís Gómez.

Se reveló que todos estaban en buen estado de salud, pues un grupo de médicos los revisaron y dieron la información sobre cómo se encontraban.

El fiscal indicó que no detuvo a ninguna persona: "En este momento no hay personas detenidas, el hallazgo de esta familia se hizo sin encontrar personas imputadas cerca que pudieran haber sido detenidas en flagrancia".

Además señaló se le dará a la familia un tiempo para que se recupere: "Hay un proceso en el entendemos que debe de suceder una especie de recomposición interna y estaremos informando respecto a los policías detenidos en Acatic".

El padre de Jimena Romo dijo que fue él quien recibió la llamada, aunque al principio pensó que era una broma o extorsión, al final pude verlos de nuevo.

"Llegaron a mi casa, llegaron con una persona en una gasolinera, quien para mí es un ángel, que confió en ellos, y les brindó la atención para conseguir un carro, y llegaron a mi casa. Yo hablé con la persona para tratar de sondearlo, para ver si no era algo, pues, que jueguen con la mente de uno, y no fuera la persona me decía: ‘no se preocupe, ya van en camino, son dos mujeres, un varón y un niño;’ y pues, entonces, en esos momentos, esos minutos, esperar para ver si era cierto. Y llegaron. Gracias a Dios fue un final feliz", narró.

La bebé de año y medio fue localizada el día de ayer jueves 8 de abril con vida. La familia desapareció en el municipio de Acatic al regreso de sus vacaciones de la Ciudad de México el 24 de marzo.

Fuente: El Informador, TV Azteca Jalisco y El Financiero