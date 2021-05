FUERTES IMÁGENES: Kenya Mirelle pide ayuda y denuncia que su ex la intentó matar; está embarazada

Zaragoza de Puebla, Puebla.- Una hoven llamada Kenya Mirelle Castillo Cruz usó las redes sociales para exponer la violencia que había vivido a manos de su exnovio, señalando que la golpeó y la intentó matar.

Kenya Castillo mostró imágenes en redes sociales en donde mostró que su exnovio, Dante Moreno Moreno, la golpeó e intentó matar, a pesar de que ella tiene tres meses de embarazo.

En su cuenta de Instagram Kenya escribió: "Hola soy Kenya Mirelle Castillo Cruz. Estoy embarazada y sufrí agresividad por parte de expareja, tengo amenaza de aborto, hematomas internos, desprendimiento de placenta, tabique desviado, y esguince en cuello. Necesito ayuda de todas las personas para que esto no se quede en un carpetazo más", contó la joven, anexando imágenes de las lesiones y del diagnóstico médico.

Más tarde decidió grabar algunos videos donde contaba lo que pasó durante el ataque. Kenya lucía con hematomas y con un collarín, debido al esguince.

"A la una de la mañana él llegó a mi domicilio en estado de ebriedad con unos amigos, siguieron tomando, después se fueron y él siguió tomando, subió a la habitación me tomó de los brazos y me empieza a ahorcar, y me gritó cosas como 'no me haces cosas, nunca me cuidas'. Me tiró al piso, aventó mi teléfono y lo único que hice fue correr y refugiarme en el baño, él intenta entrar, posteriormente pude huir para pedir ayuda".

Dante Moreno es hermano de Juana Moreno Morales, candidata a diputada local para el Distrito 13 en Tlaxcala por el partido Redes Sociales Progresistas.

Castillo contó que después fue a formalizar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por lesiones e intento de homicidio, pero que no ha tenido respuesta ni han giran la orden de aprehensión. Señaló que le dijeron que se quedara en el domicilio en el que vivía con su ex, sin embargo, nolo hizo por miedo y solo fue por cosas personales.

"Solo vine por mis cosas, porque todo mundo sabe que yo arreglé la casa, yo compré las cosas yo solo venía por mis pertenencias y en eso llegó la familia de mi expareja y me dijeron que estaba metiéndome en propiedad privada, dicen que estoy loca, que yo siempre he tenido este problema, cuando ellos saben que siempre he sido una persona tranquila".

Pidió el apoyo al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, y al de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, de donde es Dante para hacer justicia porque teme por su vida y la de su bebé.

Fuente: Instagram @kenyaamir y Retodiario