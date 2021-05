Acabó muerta: Cinthia Itzel fue a ver a su novio y desapareció; hallan su cadáver putrefacto

Izúcar de Matamoros, Puebla.- Cinthia Itzel Nájera Sánchez, de solo 21 años de edad, fue encontrada muerta en campos de cultivo de San Martín Alchichica. Estaba desaparecida desde el pasado 9 de mayo.

El macabro hallazgo se registró a aproximadamente las 11:00 horas de la mañana cuando agricultores encontraron un cuerpo ya en avanzado estado de descomposición en las inmediaciones de la carretera Atlixco-Izúcar de Matamoros y el Arco de Seguridad.

Autoridades acudieron al lugar, sin embargo, no pudieron dar características concretas sobre la víctima ya que reportes indican que tenía el rostro desfigurado y ya estaba en estado de putrefacción. El cuerpo estaba boca abajo.

Padres de la joven no pudieron reconocer el cuerpo en ese momento ya que solo peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado podían manipularlo. Fue hasta horas después que sus padres reconocieron a su hija por los tatuajes que tenía en los brazos.

Aún no se ha aclarado si el cadáver presentaba lesiones y de qué tipo, por lo que esperan los resultados de la autopsia para saber la causa de muerte.

Según un primo de Cinthia, identificado como Caleb, a alrededor de las 4:00 horas de la madrugada él la acompañaba por el puente amarillo cerca del centro escolar Presidente Lázaro Cárdenas en la colonia El Calvario en un automóvil.

Ambos iban camino a sus casas, ubicadas en la misma zona, sin embargo, ella le pidió bajarse porque quería pasar a ver a su novio, quien vivía también a unas calles de su domicilio. Él accedió, por lo que Cinthia se bajó del auto.

La última vez que la vio fue caminando a casa de su novio. Ya no se supo más de su paradero. Según declaraciones de su familia, la familia perdió contacto con ella porque se le terminó la batería de su celular y se le apagó.

Aún no se sabe si la joven, quien era madre de un menor de edad y trabajaba en un hotel, logró llegar a casa de su novio o desapareció en el trayecto.

La madre de Cinthia explicó que ella y su novio habían terminado la relación una semana antes de la desaparición porque el hombre es violento.

Mi hija me dijo que ya habían terminado hace una semana. Incluso el día de su cumpleaños a ella me la abandona cuando se estaban peleando muy feo, se estaban forcejeando. Es borracho, tiene tendencias agresivas. Él va a la casa y pregunta por ella pero no me da más, no veo que se mueva".