Terrible final: Miguel Ángel muere en nosocomio tras recibir 3 balazos en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que se informara que el pasado miércoles 12 de mayo, un hombre llamado Miguel Ángel fuese acribillado por un grupo armado en plena calle de Ciudad Obregón, se notificó que, desgraciadamente, este falleció.

De acuerdo con información oficial, el brutal ataque ocurrió poco antes de las 23 horas, en el callejón Ferrocarril, que está entre Zaragoza y No Reelección, en la colonia Benito Juárez. No obstante, pese a ser trasladado a un nosocomio, el cuerpo del ahora occiso, no pudo recuperarse.

Miguel Ángel, quien tenía 43 años de edad, falleció en el Hospital General, luego de que le atendieran tres heridas de bala en el área de shock. Su hora de muerte, informaron autoridades, fue aproximadamente a las 3:30 horas del pasado jueves 13 de mayo.

Respecto a los atacantes, se sabe que el fallecido fue atacado por un grupo armado que abordaba un vehículo sedán, línea Sentra, color blanco.

De ellos, Miguel Ángel recibió al menos tres balazos, los cuales le lastimaron el brazo, glúteo y mano derecha, además de otra en la región paraventral con orificio de salida en el lado derecho de la espalda.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre quiénes abrían ejecutado terrible ataque que acabó con la vida de Miguel Ángel.

