Así fueron los últimos minutos de los hermanos Covarrubias antes de desaparecer en Jalisco

Tonalá, Jalisco.- Los hermanos José de Jesús y Abraham Covarrubias Martínez fueron privados de la libertad hace dos semanas y las autoridades revelaron algo sobre el caso.

Han pasado dos meses desde que no se sabe nada de los hermanos Covarrubias, desde que sujetos se los llevaron en contra de su volunta en la colonia Zalatitán, en el municipio de Tonalá.

El 15 de marzo, a las 18:00 horas, ya no se supo nada de ellos, se menciona que los hermanos tuvieron un altercado, por lo que uno de ellos se enfrentó con arma de fuego a otros sujetos, uno de ellos resultó herido. Después, regresaron y se llevaron a los hermanos de su domicilio.

La fiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, señaló que se investigó y se halló que los jóvenes habían tenido un altercado antes de su desaparición. Uno de los hermanos se enfrentó a balazos con los hombres, dejando herido a uno. Más tarde volvieron para llevárselos.

"En este enfrentamiento uno de los imputados queda herido por arma de fuego, quedando en el lugar de los hechos el arma de los imputados y un vehículo. Después de la agresión se retiraron del lugar. Después de que suceden estos hechos, la segunda persona desaparecida mueve de este lugar el vehículo en el que habían llegado los imputados, lo retira y lo ponen en otro lugar diferente, y a los minutos llegan las personas armadas y efectúa la privación de estas personas".

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que ya se identificaron a los responsables y se investiga para su captura. "Vamos muy avanzados en este asunto contamos con datos de prueba que pudieran llevarnos a la identificación de los probables responsables y se está trabajando en la posibilidad de ejercitar las acciones penales correspondientes, pero continuamos con los operativos para su localización".

A decir de una amiga de los jóvenes, los causantes los sacaron de su casa ante la complacencia de los policías municipales.

“De hecho sí llegaron los policías, pero solamente rodearon la casa, pero no les hicieron nada, no hicieron nada por ayudarlos. Los otros tumbaron las puertas, los golpearon y se lo llevaron por la fuerza. Pues sí, los policías estaban ahí, nada más estaban viendo pero no quisieron ayudar, no hicieron nada”, apuntó una amiga de los jóvenes.

