Melba, Estefanía, Kevin y Juan Carlos, los jóvenes que salieron a comprar medicina y no regresaron

Encarnación de Díaz, Jalisco.- A punto de cumplirse dos meses de la desaparición de cuatro jóvenes en Encarnación de Díaz, los familiares piden el apoyo para encontrarlos.

El 24 de marzo, Melba Alejandra Guzmán Ramírez, 29 años y Estefanía Guadalupe Ahumada Salmerón, 28 años, originarias de Encarnación de Díaz; y Kevin Bryan Guerra Ramírez, 28 años, y Juan Carlos Juárez Sánchez, 33 años, de Puebla, desaparecieron cuando salieron a comprar medicinas.

Kevin Bryan vino a El Salto para una entrevista de trabajo, en una empresa automotriz, por lo que su amigo Juan Carlos lo acompañó. Aprovechó para ir a visitar a Melba y Estefanía en Encarnación de Díaz. Los cuatro salieron en un automóvil con placas de la Ciudad de México para comprar medicamentos, cuando iban de regreso hablaron con sus familias para visar que regresaban y nunca llegaron.

La Declaración Especial de Ausencia protege el patrimonio de las victimas de desaparición y puede ser solicitada por familiares en línea directa, pareja afectiva o representantes legales.



Conoce más sobre este tema en la Fiscalía Especializada en Personas desaparecidas. pic.twitter.com/Emx6TAUyG4 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) May 18, 2021

"Realmente no sabemos bien. Ellos se habían ido a Encarnación de Díaz a comprar unos medicamentos. De regreso ellos llamaron que ya iban para la casa, y ya no regresaron, ya no se supo nada de ellos", contó Edgardo, cuñado de Melba Alejandra.

La familia fue al Ministerio Público para poner la denuncia por la desaparición, pero hasta el día de hoy no hay avances en las investigaciones.

"Pues nos dicen que están trabajando. Eso es lo que nos dicen, pero realmente no sabemos bien qué es lo que están haciendo", finalizó.

Fuente: El Occidental