Terrible: Román sale de casa y no vuelve; encuentran su cuerpo calcinado en su parcela

Román sale de casa y no vuelve; encuentran su cuerpo calcinado en su parcela. Foto: Unsplash.com

Ciudad Valles, San Luis Potosí.- El pasado martes 18 de mayo se registró un terrible accidente que terminó en tragedia, pues un hombre llamado Román, de 85 años murió calcinado en su propia parcela.

De acuerdo con información oficial, el terrible evento ocurrió en el rancho El Nopalito, del ejido La Puerta del Espíritu Santo, a 15 kilómetros del ejido La Hincada, en Ciudad Valles, SLP.

Las autoridades informaron que un vecino de la zona llamó al Sistema de Emergencias 911 e informó que había un cuerpo calcinado en el rancho El Nopalito; de inmediato, autoridades llegaron al lugar para verificar los hechos.

Al ver que era cierto, procedieron a acordonar el sitio y, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, se inició con la investigación.

Según información extraoficial, la víctima se trasladaba sobre la vía pública a bordo de una bicicleta, cuando fue agredida a balazos por supuestos sicarios uD83DuDE94uD83DuDEA8#Seguridad #Cajeme #Sonora https://t.co/dkEy5zFw0k — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) May 19, 2021

Según entrevistas de los familiares, a víctima, identificada como Román, de 85 años, salió de su casa y ya no volvió. Estos informaron que el hombre iba a quemar la parcela de caña que iba a ser cortada. No obstante, no lo volvieron a ver.

Las primeras investigaciones arrojaron que octogenario se intoxicó con el humo, se desmayó y fue consumido por el fuego; se determinó, en primera instancia, que el trágico evento fue un accidente, aunque las investigaciones por parte de la Fiscalía seguirán.

Fuente: El Diario de San Luis