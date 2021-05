Candidata del PES recibe "encobijado" y amenazas en su casa: "No me van a amedrentar"

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Frente al domicilio de la candidata del Partido Encuentro Solidario (PES), Julieta Castillo, se encontró un cadáver encobijado y una cartulina con amenazas. El macabro hallazgo ocurrió la mañana de este viernes.

Es importante señalar que tanto la política, como su hermano José Luis buscan la diputación de distritos locales en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Agentes de policía arribaron al domicilio de la colonia Granjas de Chapultepec, donde descubrieron que las cobijas en realidad no envolvía ningún cadáver, pues solo contenían basura.

Algunas fuentes relacionan el mensaje de intimidación con el activismo social de los Castillo, que impulsados por la desaparición de una de sus sobrinas en 2009 han alzado la voz en contra de los feminicidios en el Estado.

No me van a amedrentar, no me voy a bajar de la candidatura, voy a seguir en la lucha junto con mi hermano, pidiendo justicia por mi sobrina y por los cientos de jovencitas que han desaparecido y han sido asesinadas", sostuvo Julieta en entrevista con medios de comunicación.