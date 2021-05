Conductor pierde el control y termina por impactarse contra un bazar en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Una gran movilización de los diversos cuerpos de reacción inmediata se generó debido a un aparatoso accidente registrado en el sector San Vicente de Guaymas, mismo que dejo daños de suma cuantía en una unidad y un establecimiento.

Alrededor de las 22:40 horas del viernes se registró el percance sobre el Benito Juárez.

Según los primeros informes, el accidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo, color blanco, identificado como José ‘N’., circulaba sobre el bulevar Benito Juárez, prolongación Gil Samaniego cuando debido al marcado exceso de velocidad con el que se desplazaba, aunado a la cinta asfáltica cubierta de agua perdió el control de la unidad, para terminar estrellándose contra la reja metálica del establecimiento que opera como bazar.

Al sitio arribaron los paramédicos de Cruz Roja, no obstante no fue necesaria su intervención pues, por fortuna no se registraron personas lesionadas.

Por su parte, los elementos de Tránsito Municipal tomaron nota lo sucedido.

Fuente: TRIBUNA