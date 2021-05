Desolador panorama: Negocios de Guaymas trabajan a puerta cerrada por la inseguridad

Guaymas, Sonora.- Una grave situación asecha a comerciantes que se ubican al centro del Guaymas y zonas aledañas, debido al aumento de robos y daños que se suscitan ante la falta de vigilancia, situación que los lleva al extremo de atender a compradores a puerta cerrada ante el temor de ser víctimas de un hecho delictivo.

En lo que va del mes se han suscitado tres cuantiosos robos, principalmente en joyerías, el último a mano armada, aunado a los múltiples reportes por daños en los negocios por personas que rondan la colonia Centro en horas de la madrugada.

el panorama

Al respecto, Nicolás Estrada, titular de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) en Guaymas, manifestó que se encuentran en diálogos con los candidatos a la alcandía, a fin de expresar las denuncias de los comerciantes, principalmente los del sector Centro, al ser, con mayor reincidencia, blanco de los 'amantes de lo ajeno'.

El reporte que siempre nos hacen es que no hay vigilancia, y ni hablar de la patrulla comercial, la cual hasta el momento no la hemos visto, situación que nos deja a todos vulnerables, pues los ladrones aprovechan que no hay presencia policiaca para cometer daños y robos a todas horas, ocupamos que alguien ponga orden y facilite una real vigilancia en la zona comercial de Guaymas", indicó.