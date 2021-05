Quema de mezquite en Movas desata el pánico en habitantes; no es la primera vez

Rosario Tesopaco, Sonora.- Con miedo y angustia algunos habitantes del pueblo de Movas manifestaron estar alarmados por la gran llamarada que originó la quema de mezquite el pasado 22 de mayo en un predio, mismo que terminó afectando a distintos vecinos.

Los residentes del pueblo difundieron fotos y videos por medio de algunas redes sociales manifestando su miedo por la situación, no solo por las afectaciones que el suceso podría tener en el medio ambiente, sino porque son también bastantes adultos mayores quienes habitan este pueblo.

En entrevista con TRIBUNA, la alcaldesa del municipio, Karina Valenzuela Mendívil, explicó que una vez que se enteró de esta situación se puso en contacto con el comisario del pueblo, Luis Valencia y con algunos habitantes, quienes le informaron de lo sucedido.

“Me comuniqué inmediatamente con el comisario, Luis Valencia y con algunos habitantes. Me dijeron que se ocasionó el incendio en una malla de carbón. En este lugar se estaba produciendo carbón ya sea con el uso de mezquite o de otros árboles de la región, esto fue en un terreno aledaño a la comunidad, un terreno particular. Entendemos que los trabajadores son personas que vienen de fuera y se instalan en predios donde les dan permiso. En este caso particular, el viento provocó que la lumbre se saliera de la malla''.

Explicó que los habitantes le informaron que la persona que es dueña de este predio conscientemente les permitió a los responsables hacer uso del lugar para producir el carbón.

“Investigando con algunas personas de esta cabecera me informaron que muchas veces estas personas externas llegan con los propietarios de los predios y les piden permiso para entrar a podar mezquite para producir carbón. Por su parte, estos dueños les dan el consentimiento, asegurando que se han visto afectados por la sequía últimamente. Este fue el caso según me informaron. Se autorizó que se usara el lugar para la producción y sacaron un permiso ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los trabajadores”.

Agregó que aunque se logró controlar el problema ese mismo día, la comunidad reportó que sí se ocasionaron daños materiales en predios vecinos. Entre ellos, cercos de alambre de púas, postes de madera de la misma zona y rastrojos que aún servían como alimento del ganado.

“Las autoridades vamos a ver cómo mediamos entre las partes involucradas, pero desafortunadamente nos informaron que las personas extranjeras que se encontraban haciendo este trabajo en el predio ya se fueron del lugar desde ese día”. La alcaldesa aseguró que se sigue teniendo acercamiento con los afectados.

“Nos preocupa que se haga mal uso de esta actividad y por ello a los productores les hago un llamado, ya se habló con el comisario para que se genere un diálogo de conciencia. Hacemos un llamado también a los dueños de los predios: Si sus predios están propicios para una poda, que sea bien concientizada, que beneficie y no perjudique. Afortunadamente no hay reportes de heridos sobre este caso. Como primer respondiente estamos acudiendo a la comunidad y revisando este tema. Platicaremos con quienes habitan aquí para saber su sentir. Vamos a convocar al ejido Movas para recoger el sentir de los ejidatarios”.

Por su parte, el coordinador estatal de Protección Civil en Sonora, Ricardo Vázquez, explicó a TRIBUNA que hasta las 6:29 de la tarde del pasado 22 de mayo no se obtuvieron reportes de este caso.

“No tenemos reportes, estamos trabajando con algunos incendios forestales de diferentes partes del estado y hasta el momento no tenemos reportes por parte de ese municipio, pero inmediatamente investigaremos sobre esta situación”, aseguró.

Fuente: Tribuna