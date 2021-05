Tragedia en Cajeme: Hallan muerto a Blas Murrieta en predio; visitó a familiares y desapareció

Cajeme, Sonora.- Tras casi dos meses desaparecido, encuentran un cuerpo que según primeros reportes sería de Blas Murrieta Lee de 59 años. El hallazgo sucedió en un predio agrícola del Valle del Yaqui.

El hombre, cuya identidad aún está a la espera de ser confirmada mediante análisis de ADN, era buscado desde que desapareció el pasado 5 de abril. El cuerpo fue encontrado por trabajadores de campo que trillaban en el lugar, al poniente de Ciudad Obregón.

Blas Murrieta fue reportado como desaparecido por sus seres queridos hace 49 días. El señor sufría de graves cuadros de ansiedad que le provocaban ausencia mental y desorientación, por lo que lo buscaban desesperadamente.

Según informaron, el día de su desaparición Murrieta salió de su domicilio en la colonia Valle Dorado para visitar a sus hermanos en la colonia Sochiloa, sin embargo, ya no se supo más de él.

De acuerdo con reportes, le había comentado a sus familiares en la Sochiloa que iría a Hermosillo a hacer trámites, pero nunca llegó a su destino. Tres días después habría sido visto en Quetchehueca, donde le dijo a pobladores que se encontraba perdido.

Desde ese día, se le perdió el rastro. La mañana de este viernes 21 de mayo, reportes alertaron sobre un cuerpo sin vida, el cual fue encontrado en medio de un sembradío de trigo sobre la calle 200 y Kino, a espaldas de la colonia Cedros.

Familiares aún están en la espera de los análisis de ADN para confirmar su muerte, sin embargo, según medios locales, su hija Ana María Murrieta informó que esperan que les entreguen el cuerpo para conocer cuál fue la causa de muerte, aunque compartió que no fue un deceso violento.

Nada más nos lo den y lo vamos a cremar. Él siempre me dijo que no quería que lo enterraran, siempre me decía eso (...) Yo tenía la esperanza de que iba a aparecer vivo. Así fueran años yo no lo iba a dejar de buscar. Él nunca nos abandonó, nunca nos dejó hasta esta vez".