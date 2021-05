Gabriel 'N': Tras ser denunciado 14 veces por terribles abusos, el terapeuta enfrenta esto

Guadalajara, Jalisco.- Gabriel 'N', el terapeuta acusado de violación y abuso sexual infantil, tiene una nueva orden en su contra tras haber solitictado un amparo.

Un juez de Control adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres emitió una segunda orden de aprehensión contra Gabriel, por los delitos de violación y abuso sexual, quien pidió un amparo en el estado de Tabasco para no ser detenido ni llamado a declarar.

Joaquín Xamán Mcgregor, representante legal de las víctimas, mencionó que a pesar de que el psicoanalista pidió el amparo, esto no impide que sea detenido, porque el delito de violación del cual se le acusa, amerita prisión preventiva oficiosa.

#DesdeLaZONA | Al menos 40 personas se manifiestan en el ingreso de la Fiscalía de Jalisco por el caso del terapeuta Gabriel Vallejo Zerón acusado de violación; han hecho pintas en el ingresouD83DuDD34 pic.twitter.com/E71zEbKFaL — ZONA 3 (@zona3noticias) May 11, 2021

“Esto cobra relevancia porvancia algunos datos que estuvieron saliendo en medios hace un par de semanas; que sea prisión preventiva oficiosa implica que una suspensión de amparo no evitaría que fuera detenido. Esto quiere decir que aún cuando le dan la suspensión, esta suspensión trae la acotación que por tratarse de un delito de prisión preventiva oficiosa, la persona sí puede ser detenida a pesar de que se tiene esa suspensión ".

Joaquín mencionó que en los siguientes meses podrían salir más órdenes de aprehensión en contra de Gabriel, esto por las investigaciones que realiza la Fiscalía del Estado de Jalisco.

"Consideramos que vamos a tener diversas y yo creo que muchas, porque son muchas las afectadas, órdenes de aprehensión en contra de Gabriel N".

Claudia asistió durante 11 años a las terapias de Gabriel, siendo víctima de malos tratos y abusos verbales y psicológicos por parte del ahora acusado: "Era el uso de palabras altisonantes constantemente. Era poner a todos en tu contra y jugar tanto con tu mente que te hace pensar que no valías nada. Una vez el comparativo hacia mí era de basura. Una vez me comparó con el Chapo Guzmán ".

Pero fue hasta el 2020 que Claudia presentó una denuncia ante el Ministerio Público, al ver que otras dos víctimas, Daniela y Paulina, denunciaron los abusos ante la Fiscalía y en redes sociales.

"Gracias a ellas fue como un parteaguas y para mí en el segundo en que vi los videos fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos de una forma impresionante. Estos meses me he dedicado a recuperar a mi familia".

El 4 de mayo del año en curso, la Fiscalía informó que había 14 denuncias en contra del psicoanalista por los delitos de: fraude, delitos contra la dignidad de las personas, violación, amenazas, violencia familiar, abuso de confianza, ultrajes a la moral, abuso sexual infantil, responsabilidad profesional técnica y corrupción de menores.

El 11 de mayo, alrededor de 60 mujeres se manaifestaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía del Estado para exigir la captura del quien fue maestro de la Universidad de Guadalajara.

Fuente: El Occidental