"La drogó y la violó": Acusan a funcionario de Sayula de abusar de mujer y abandonarla en otro lugar

Sayula, Jalisco.- Las paritaristas denunciaron un presunto abuso sexual por parte de un servidor público en el municipio de Sayula, así lo revelaron

Las Paritaristas, red de mujeres candidatas de Jalisco, hicieron una denuncia el día de ayer martes el por el presunto abuso sexual de una candidata a un puesto de elección popular por un supuesto trabajador del ayuntamiento de Sayula, contra el que ya se puso una denuncia.

Nancy Castañeda, vocera de Las Paritaristas, dijo que el abuso tuvo lugar el 5 de marzo en un evento en el cual, Óscar Daniel Carrión pidió licencia a su cargo en busca de la elección. Mencionó que el presunto agresor es Agustín Velázquez Alcalá, quien presuntamente es secretario particular del alcalde interino.

A pesar de que las autoridades del ayuntamiento tuvieron conocimiento de los hechos, fueron omis@s, y a la fecha siguen encubriendo al agresor. #NingunAgresorAlPoder #SiAgredenAUnaRespondemosTodas #EsPorTodas pic.twitter.com/Z85YJ3EKDs — Las Paritaristas (@lasparitaristas) May 25, 2021

Agustín habría aprovechado y drogado a una de las trabajadoras del Centro de Erradicación de Conductas Violentas contra las Mujeres (Cecovim) para después violarla. Señalaron que otra mujer también fue drogada con estupefacientes.

"Al ser ellos mismos quienes abusan de ella, las llevan a Ciudad Guzmán y ahí las dejan. Se hace una carpeta de investigación y las amenazan para que no fueran a decir que había funcionarios públicos", comentó Castañeda.

Al realizar las investigación y que dieran positivo al abuso de la candidata, de quien se omite su nombre, la Fiscalía Estatal de Jalisco ordenó que los servidores públicos que acudieran a declarar pero esto no ocurrió, fue hasta un segundo requerimiento, donde ellos declararon que no conocían a la víctima y su agresor.

"No es posible que digan que no la conocían a ella si había sido contratada para realizar las actividades del Cecovim", enfatizó Nancy.

Las paritaristas señalaron al alcalde Daniel Carrión y al alcalde interino, Víctor Cerón, "por solapar al violador". Carrión Calvario aseguró que "Velázquez Alcalá no había laborado en la alcaldía, por lo menos hasta que él dejó el cargo y que incluso, lo desconocía", pero mencionó que está dispuesto a ayudar con las investigaciones.

La agrupación hizo la clausura simbólica del cabildo de Sayula, donde la vocera contó que se les amenazó para que no lo hicieran. "No se puede jugar con la agenda de género, jugar que eres pro y que al mismo tiempo se solape a los agresores. N podemos hacer como que no pasa en un municipio solo porque hay un proceso electoral, porque la justicia no debería de depender de las agendas de quienes nos gobiernan".

Fuente: El Informador