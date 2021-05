Por agredir verbalmente a una senadora, vinculan a proceso a locutor de radio

Ciudad de México.- El locutor de radio José Luis Morales, quien además es dueño de la estación conocida como Radio Universal, fue vinculado a proceso por las autoridades tras encontrase como presunto responsable del delito de violencia política en contra de una senadora.

La afectada es Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) quien interpuso una demanda en contra del comunicador tras haber hecho comentarios en contra de su persona que además incluyeron datos sobre su vIda privada.

Es por este hecho que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), dependencia que forma parte de la Fiscalía General de la República (FGR), comenzó con una carpeta de investigación en contra del imputado pues la agraviada aseguró que, tras dichos comentarios, fue víctima de ataques relacionados con la misoginia que afectaron su moral.

Tras quedar vinculado a proceso, las autoridades competentes determinaron como plazo un mes para realizar la investigación complementaria en donde se determinará si en realidad el imputado es culpable hecho que lo llevaría a una sentencia.

"No se vale que te denigren como madre, como mujer; y fue doloroso estar en la audiencia, fue doloroso escuchar argumentos sobre la libertad de expresión cuando nada tiene que ver, cuando la libertad de expresión tiene un límite en donde no tocas a la mujer, cuando no la denigras ni la minimizas y la haces un tema sexual, eso lastima, eso daña, ha sido difícil, ha sido doloroso", aseveró la senadora.

Asimismo, la legisladora insistió en que este hecho ocurrió hace dos años, sin embargo, es hasta este momento que decidió romper el silencio para exigir justicia y con ello, evitar que más mujeres y sobretodo funcionarias públicas padezcan lo que ella sufrió.

Video de la conferencia de prensa aquí.

Fuente: Milenio