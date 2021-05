VIDEO: Así fue la detención de Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana

Ciudad de México.- Tras la captura de Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana, a través de redes sociales ha comenzado a circular un video del momento en que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizan la detención.

Tudor está acusado de dirigir un grupo dedicado a instalar cajeros automáticos en diversos destinos turísticos para clonar las tarjetas de los usuarios.

Déjame, me están matando, me están matando. Déjame, déjame, me están matando",grita Florian Tudor, mientras es llevado a jalones por elementos policiales.