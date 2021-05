Ciudad Obregón: A 15 días del asesinato de Abel Murrieta las autoridades no presentan ningún avance en la investigación

A 15 días del asesinato de Abel Murrieta las autoridades no presentan ningún avance en la investigación. Foto: Luis Solano

Ciudad Obregón, Sonora.- Son las 16:40 horas en el cruce de la calle California y Guerrero. El ajetreo es constante entre el ir y venir de los automóviles que esperan la señal del semáforo para poder avanzar. Cientos llegan a la plaza, al banco o algún negocio aledaño. Es un espacio lleno de cotidianidad y bullicio. Pero hace dos semanas, el sitio quedó en silencio.

En ese mismo lugar y a la misma hora, Abel Murrieta fue asesinado. 15 días después, su caso no presenta ningún avance. A nivel local, el Gobierno de Sergio Pablo Mariscal ha estado ausente. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad han callado. Y a nivel nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador tacha de ‘amarillistas’ a los medios que hablan de los candidatos asesinados.

Ayer se cumplieron dos semanas del asesinato de mi papá. Dos semanas sin mi papá y los años que me queden de vivir con esta injusticia. @fgjesonora @lopezobrador_ — Mónica (@monicamurrietam) May 28, 2021

Mientras que cada día que pasa el homicidio del candidato a la alcaldía municipal se diluye, en un número más, en otra carpeta de investigación. En el sitio del crimen hay todavía una mancha de sangre y sobre ella una ofrenda. Una camisa de Abel Murrieta, una lona de su campaña y una corona, fueron colocadas el día de su funeral junto con más de una decena de veladoras. A diario algunos que pasan por el lugar se dan el tiempo de quedarse unos minutos, en silencio, con tristeza.

Retoman volanteo

Apenas el martes pasado una parte del equipo de Movimiento Ciudadano, presidido por el candidato a Diputación Federal por el Distrito 06, Eduardo Flores Moreno, realizó un volanteo en el lugar, “venimos a terminar lo que Abel no pudo terminar”. Flores Moreno ha sido el más enfático del partido en exigir justicia para Abel, al señalar que aunque la vida de su amigo les fue arrebatada, lo que perdura son los ideales y él seguirá peleando por ellos. TRIBUNA preguntó al equipo de comunicación del partido, quienes señalaron que era un hecho que no quería que se publicara y que Gustavo Almada había sido ajeno a esa actividad. Los demás políticos prefieren no hablar del tema.

Un día mi papá salió por la puerta de la entrada y nunca más volvió... él no quería separarse de mi ni de sus nietas pero no sabíamos lo que sucedería... no le di un abrazo ni un beso de adiós, solo le dije bye porque pensé que lo vería en la noche uD83DuDE14 — Mónica (@monicamurrietam) May 26, 2021

Impunidad que mata

De acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero, Sonora se ubica en los últimos lugares a nivel nacional en porcentaje de impunidad de homicidios dolosos, con 80.6 por ciento, es decir de cada 10 casos solo se resuelven dos. Aunque no hay cifras ni estimaciones sobre la impunidad a nivel local basta con decir que Ciudad Obregón es la cuarta ciudad más violenta del mundo.

En su última entrevista con TRIBUNA, Abel Murrieta, aseveró que las plazas y lugares públicos son de los ciudadanos y no de los criminales, sin embargo, los cruceros y esquinas se están llenando de ofrendas a las víctimas. Y mientras la vida avanza la impunidad continúa recorriendo las calles de Ciudad Obregón.