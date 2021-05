Hermosillo: Con dificultades, inicia la vacunación contra Covid-19 de embarazadas y mayores de 50 años

Hermosillo, Sonora.- Con algunos disgustos de la gente arrancó este 29 de mayo la jornada de vacunación contra Covid-19 en personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas, en los 18 puntos que se establecieron para la aplicación del biológico Pfizer-BioNTech.

Fue alrededor de las nueve de la mañana que se presentaron los primeros reportes de personas molestas porque no les estaban respetando los horarios de las citas, encontrándose que en el Centro Deportivo Nacameri, la razón era para agilizar el proceso de aplicación.

Carlos Rivera, coordinador de este módulo ubicado al sur poniente de la capital explicó que tuvieron que atender a los adultos conforme iban llegando para hacer el proceso en una hora y 15 minutos, debido a que muchas de las personas no asistían en su fecha y horario determinado.

Rara la persona que acude en el horario establecido, bueno ya estás aquí, ya hiciste la lucha de venir nuestra labor es a brindarte la vacuna, a lo mejor estamos comiendo lo de los demás días, a lo mejor ahorita podría ser un relajo, pero ya el lunes la gente de ese rango ya se vacunó”.

En el Hábitat Minitas, al igual que Nacameri, al no tener control de los turnos se tuvo que organizar al contingente por fila, sin embargo, en este punto los tiempos de espera llegaron hasta cuatro horas, lo que causó molestias en muchas de las personas.

Bueno yo llegué a las 11:30, pero mi turno era hasta las 12, pero como no estaban respetando turno, también pasó Luis mi esposo, fue tardado, alrededor de 4 horas, Si fue mucho tiempo pero no fue tan pesado por el clima qu ayudó un poco”, indicó Gudalupe Herrera Gonzalez.

La secretaría del Bienestar, indicó que los requisitos para embarazadas es que fueran mayores a 18 años y con más de 9 semanas de gestación, sin embargo, Carlos Rivera mencionó que al no tener una forma de comprobarlo, se les vacunó confiando en su palabra.

Con las embarazadas nosotros no tenemos como verificar si está o no embarazada, usted puede decir, no pues yo tengo diez semanas, ah pues se registró, no pues que sí, y así hay mucha gente que viene así y pues ya es confiar en la palabra de ellas”, destacó.

La tarde del sábado, Jorge Taddei, delegado de la Secretaría de Bienestar informó a través de Twitter que se cancelarían la vacunación del día domingo, pero minutos más tarde confirmó que sí habría.

