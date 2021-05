¡Lamentable! Asesinan a tiros a menor de 15 años en Iztapalapa

Iztapalapa, Ciudad de México.- Un menor de 15 años de edad fue acribillado a balazos mientras se encontraba laborando en un puesto de micheladas, según informaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) este lunes 2 de mayo.

De acuerdo con reportes policiales, el adolescente solía vender bebidas alcohólicas a las afueras de su domicilio ubicado en la colonia Puente Blanco hasta altas horas de la noche. Cerca de las 3:00 horas comenzó a 'levantar' su negocio cuando una motoneta se estacionó frente a él.

Carlos 'N', amigo de la víctima, se encontraba en el lugar al momento del ataque. Según narró, hos hombres armados descendieron del vehículo y sin decir palabra alguna, desenfundaron un arma y dispararon contra el abdomen del joven. Al ver huir a los homicidas, trató de ayudar a su colega y lo llevó al hospital.

La alcaldía @Alc_Iztapalapa es la peor en percepción de inseguridad con 89.4% de los habitantes.



Consulta los resultados de la Encuesta de Victimización: https://t.co/2WX6JZbjgJ pic.twitter.com/ftxu9eID3y — Red Nacional de Observatorios (@RNObservatorios) March 29, 2021

Al llegar al lugar y pedir que lo ingresaran, los paramédicos lo revisaron y corroboraron que este ya no contaba con signos vitales. En tanto, elementos de seguridad arribaron al lugar de los hechos para buscar a los asesinos; no obstante, no fueron localizados, por lo que señalaron que revisarán exhaustivamente las cámaras de seguridad.

El Ministerio Público declaró que haría el levantamiento de una carpeta de investigación para el esclarecimiento del caso. En contraste, Carlos expresó que los agresores eran desconocidos y que su amigo, quien había perecido, no tenía problemas con nadie, por lo que no se tenían sospechas.

Fuente: El Universal