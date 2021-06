Angustiado hijo busca a su mamá desaparecida en Empalme: "Regresarás a casa, madre mía"

Empalme, Sonora.- El colectivo Madres Buscadoras de Sonora reveló este lunes 31 de mayo que la señora Adela Romero Landa, de 55 años de edad, se encuentra en calidad de desaparecida desde hace varios días en Empalme.

El grupo de rastreadoras compartió a través de redes sociales la ficha de búsqueda de la madre de familia e indicó que la última que su familia supo algo de ella fue el pasado 26 de mayo cuando salió de su vivienda en la colonia Pesqueira y ya no regresó.

Por el momento se desconoce se existe alguna denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora por la desaparición. Tampoco se ofrecieron mayores detalles sobre cómo ocurrió el lamentable hecho.

Familiares han comenzado a difundir fotografías de Adela en Facebook, donde piden a la gente que en caso de contar con información que ayude a dar con su paradero sea proporcionada a las autoridades mediante la línea de emergencia.

El hijo de la extraviada, de nombre Rodrigo, escribió un sentido mensaje en redes sociales: "No perderé la fe de que regresarás a casa, madre mía, no sabes la angustia en la que me tienes".

Fuente: Madres Buscadoras de Sonora