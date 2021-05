Tras ser acusado de tener secta sexual, Ricardo Ponce hace fuerte declaración en redes sociales

Ciudad de México.- A través de redes sociales, Maire Wink, una youtuber anunció que el coach Ricardo Ponce, abusó sexualemente de varias mujeres, algunas de ellas dieron su testimonio en el mismo video.

Maire declaró que Ricardo, quien da "retiros espirituales y de autosanación", tiene una secta sexual de la que Ponce es el presunto líder. En un video que Wink puso en su cuenta de Instagram da su testimonio, al decir que en el mes de febrero fue a un retiro en Bacalar del presunto abusador, pero que descubrió "cosas turbias".

"Es mi responsabilidad hablar de cómo se manejan esos retiros y cómo se maneja Ricardo, una ciudadana que presenció un delito muy grande, denunciarlo. Es mi responsabilidad como mujer alzar la voz y dejar que se siga perpetrando el abuso sexual... Caí en lo que yo considero un culto sexual de sanación espiritual ", comenzó la grabación que duró casi 50 minutos donde explicó todo junto con otras tres personas que también dieron su versión.

Ricardo usó su cuenta personal de Instagram para dar unas palabras tras ser acusado de tener una secta sexual por parte de la youtuber y otros testimonios que se hicieron virales.

Si no me he pronunciado hasta ahora es porque saldré a comunicarlo con hechos y no con especulaciones. Gracias Valientes por el gran apoyo. Aquí es donde se siente su gran amor y agradecimiento. Es ahora donde valoro más su acompañamiento. Los amo valientes".