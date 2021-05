Crimen organizado amenaza a Yaquis de Loma de Guamúchil; les dejan un 'narcomensaje'

Ciudad Obregón, Sonora.- Hoy martes 4 de mayo por la madrugada apareció un ‘narcomensaje’ en la comunila de la Loma de Guamúchil dirigido a las autoridades tradicionales de la etnia Yaqui del lugar. Esto ocurre después del asesinato del jefe de la Guardia Tradicional, Agustín Valdez, el pasado sábado por la noche.

El mensaje (escrito en una cartulina blanca con letras rojas) del supuesto crimen organizado les señala a las autoridades Yaquis que el asesinato de Agustín no fue a causa de los bloqueos que ellos mantienen sobre la carretera México 15. "Tropa yoreme no teman por su bienestar, nosotros no matamos inocentes".

La etnia Yaqui que se encontraba realizando ‘boteos’ a la altura de Loma de Guamúchil paró actividades tras el asesinato del joven Agustín Valdez, jefe de la Guardia Tradicional e hijo del gobernador de la etnia uD83DuDED1uD83DuDED1#Yaqui #CiudadObregon #Cajeme https://t.co/cbakOesZyo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) May 3, 2021

Además les indican que ellos (los Yaquis) serán los únicos responsables de si hay o no más asesinatos. "Ustedes decidan si quieren que su pueblo se convierta en un campo de guerra". De este mensaje ya tienen conocimiento las autoridades de la etnia del lugar y también la policía municipal.

Hasta el momento las autoridades de la etnia no han emitido un posicionamiento al respecto, se espera que sea en los próximos días cuando convoquen a una rueda de prensa para hablar de lo que pasa en su comunidad.