(VIDEO) "¡Regrésenme a mi hijo!": Marisol busca a Brian de 12 años; iba en la Línea 12 del Metro

Ciudad de México.- La tragedia que ocurrió el pasado lunes 3 de mayo en la noche, en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro continúa a más de 12 horas de haber ocurrido, pues ahora, una madre de nombre Marisol Tapia, busca a su hijo, un menor llamado Brian de solo 12 años.

De acuerdo con información oficial, Marisol habló con Brian cinco minutos antes del terrible accidente que ha dejado un saldo de 79 heridos y 23 muertos, según las autoridades capitalinas. El adolescente estaba a cinco estaciones de llegar a casa, pues viajaba en la Línea 12 del Metro.

No obstante, luego del evento, no localizó a su hijo ni vivo ni muerto. En un video que ha dado la vuelta a redes sociales, se ve a Marisol, envuelta en llanto, acompañada de la abuela de Brian, reclamando que, aunque ha marcado a los números del Locatel para investigar sobre las víctimas, no sabe aún el estado de su hijo.

A la pregunta de qué le han dicho, la abuela de Brian responde, con voz cortada, lo siguiente:

Nada, que nadie sabe nada! [...] Si está vivo o está muerto, ¡qué nos digan dónde está!", menciona.

La madre de Brian menciona que aunque ya buscó en los hospitales que las autoridades mencionaron como ocupados, no le dan razón sobre dónde está su hijo, cuyo nombre es Brian Jovani Hernández Tapia. Entre lágrimas y desesperación, la mujer pide "¡regrésenme a mi hijo!".

Marisol Tapia, madre de Brian Jovani Hernández Tapia, pide que se brinde información sobre su hijo de 13 años que viajaba en el convoy accidentado de la #Linea12 del #MetroCDMX

Hasta ahora, la cifra oficial de fallecidos tras el derrumbe del metro es de 23, mientras que los heridos registrados son 79; así lo informó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa matutina, 'La mañanera' este martes 4 de mayo.

El número que han proporcionado para buscar a las víctima de la caída de la Línea 12 del Metro es los siguientes: 55 5658 1111, del Locatel. Asimismo, puedes acudir a los hospitales, los cuales han sido proporcionados por elementos de Protección Civil.

Se actualiza lista de traslados a hospitales, con datos hasta las 05:30 horas de este martes.

Continuaremos informando.



Continuaremos informando. pic.twitter.com/4yp9EECLmK — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 4, 2021

Fuente: Twitter @monicagarzag