Choque entre un vehículo y un camión deja elevados daños en Guaymas

No se reportaron lesionados . Foto: cortesía

Guaymas, Sonora.- Poco antes de las 9:56 horas del miércoles se reportó la situación a la línea de emergencia 911.



Según la información preliminar, el percance sobrevino cuando una unidad de pasaje, de la ruta 13 de Julio en color blanco, circulaba en dirección de oriente a poniente sobre la citada calle, cuando al intentar tomar la vía que se dirige a la entrada del tianguis de los miércoles, no se percató de la cercanía de un vehículo Nissan tipo sedán, color plomo, modelo reciente, que intentaba salir del área de estacionamiento.



De esto que, el conductor de la unidad de transporte al intentar efectuar una maniobra al volante con la intención de no impactarse contra el auto, provocó lo contrario y terminó por arrancar la parrilla del Nissan.



Por fortuna y pese a lo fuerte del impacto, la situación no pasó de un ‘susto’ pues no se registraron personas lesionadas, no obstante, los daños en el sedán fueron de suma cuantía.



Personal de Tránsito Municipal hizo acto de presencia para efectuar su respectivo Informe Policial Homologado (IPH) para efecto del deslinde de responsabilidad, mismo que favoreció a la propietaria del sedán.

Fuente: Staff