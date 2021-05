"La corrupción mata": Las protestas tras colapso en Línea 12 del Metro que dejó 25 muertos

Ciudad de México.- Tras la tragedia que ocurrió el pasado lunes 3 de mayo, en la Línea 12 Metro de la CDMX, personas se han movilizado para protestar en contra de las autoridades, a quienes señalan como las responsables del terrible accidente.

México se encuentra de luto, pues luego de que la estructura del Metro en la 'Línea Dorada' se cayera y dos vagones chocaran contra el piso, 79 personas resultaron heridas y 25 más perdieron la vida, según el informe del Gobierno de la CDMX, presentado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El terrible evento, además de despertar tristeza también detonó indignación en la ciudadanía, pues aunque se trató en un principio como "accidente", estos aseguran que fue negligencia por parte de los Gobiernos que realizaron la construcción de la Línea 12, la cual, además, es la más cara de la Ciudad de México.

A través de redes sociales se han mostrado diferentes ilustraciones como forma de protesta en las que señalan "la corrupción mata", pues de acuerdo con los protestantes, los materiales de baja calidad y la premura con la que se construyó 'La Línea Dorada' fueron las principales causas de la tragedia.

No fue un accidente, fue negligencia, la corrupción mata y siempre los que pagan las consecuencias son la clase obrera esa que tanto se jacta en gobierno de defender#MetroCDMX#MexicoDeLuto#Tlahuac pic.twitter.com/EId7y43AzX — Victoria Nava uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE8uD83CuDDF4 (@nava_1d49) May 4, 2021

Asimismo, estos señalan que ya se le había solicitado a las autoridades en dos ocasiones (2017 y 2020) realizar las reparaciones correspondientes en la Línea, por daños del sismo y mantenimiento, pero que no fueron escuchadas.

La juventud es la que sigue tomando las calles. Fotos de la cobertura hoy de las protestas por el derrumbe del metro Olivos en Tláhuac. Cobertura en @Somoselmedio pic.twitter.com/x4f5zjJgab — Karen uD83DuDC1AuD83DuDC1A (@karencitatacha) May 5, 2021

Por otra parte, grupos feministas de la Ciudad de México se organizaron para continuar con protestas dentro y fuera de las instalaciones del Metro por la terrible tragedia ocurrida.

En la jornada 2 tras el desplome de una estructura del Metro también ocurrieron protestas. Una de ellas la realizaron feministas que denunciaron corrupción y se solidarizaron con familias de personas lesionadas, fallecidas y desaparecidas. pic.twitter.com/J6dshfldjq — Adriana Esthela Flores (@adrianaesthela) May 4, 2021

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 5 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que colaborará con la Jefa de Gobierno para que se haga justicia y los responsables sean enjuiciados; no obstante, mencionó que no hay una fecha exacta para la resolución de esta tragedia.

Mientras tanto, grupos se continúan organizando y han realizado un llamado a la población para que no pague el precio por el Servicio de Transporte Colectivo, Metro, pues aseguran que si a las autoridades no les importa su seguridad como viajeros, estos no tendrían que pagar.

¡La periferia existe, resiste y acciona!



En indios verdes hoy no pagamos como forma de protesta porque las ganancias son de ellxs y lxs muertxs siempre nuestrxs #MexicoDeLuto #MetroPopular pic.twitter.com/zgv3JxhhwC — uD835uDD43uD835uDD52 uD835uDD64uD835uDD56uD835uDD5FuD835uDD64uD835uDD52uD835uDD54uD835uDD5AóuD835uDD5F uD835uDD55uD835uDD56uD835uDD5D uD835uDD53uD835uDD5DuD835uDD60uD835uDD62uD835uDD66uD835uDD56 uD83DuDD25 (@chaira_borunda) May 5, 2021

