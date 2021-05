"Me quiero morir": Camila revela en devastador mensaje el infierno que vive; sus padres la golpean

Nueva Rosita, Coahuila.- En las últimas horas se ha vuelto viral un desgarrador mensaje dejado en una caja de cervezas, escrito por una niña identificada como Camila, donde denuncia maltrato de parte de sus propios padres.

La pequeña pidió ayuda a través del mensaje que escribió en un cartón, dejado en un mini supermercado ubicado en la colonia Allende en la ciudad Nueva Rosita.

Una persona identificada como Astrid Martínez Ayala fue quien publicó una fotografía que muestra el doloroso mensaje escrito con el puño y letra de la niña.

Me partió el corazón. Lo que me encontré escrito en un cartón señores y señoras. No se vale, ¿por qué tanto maltrato a nuestros niños?", escribió Astrid en Facebook.