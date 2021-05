Con desesperación, familiares denuncian 5 personas desparecidas tras tragedia en el Metro de CDMX

Ciudad de México.- A poco más de dos días de la tragedida ocurrida en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, familiares reportaron que hay personas desaparecidas y las autoridades respondieron a esto.

Este jueves 6 de mayo, las autoridades de la CDMX revelaron que está el reporte de cinco personas desaparecidas después del colapso de vagones de la Línea 12, entre las estaciones Tezonco y Olivos, por lo que además de la búsqueda en hospitales se ha dado la tarea de indagar en centros de justicia.

La desaparición se relacionó a la posibilidad de que no esté relacionada con el desplome en el servicio público que tuvo lugar la noche del lunes 4 de mayo, según lo planteado por Jorge Luis Pérez Hernández, director general de Contacto Ciudadano.

Panistas de la CDMX que pasarán como quienes fueron a hacer un acto de campaña en medio de una tragedia. pic.twitter.com/mOyedEgwHg — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) May 4, 2021

Pérez Hernández señaló que una de las personas reportadas, no tiene contacto con su familia desde hace 6 años, pero que usaba de manera recurrente la Línea Dorada. Además, al momento del accidente, la familia se enteró de lo ocurrido y trató de comunicarse con la persona pero no pudieron localizarla: "Indudablemente vamos a seguir apoyando, es nuestro trabajo, pero seguramente no está relacionado con el incidente del metro", dijo el director.

Los otros cuatro ciudadanos, tampoco han tenido contacto con sus seres queridos desde el día de la tragedia, pero Jorge Luis mencionó que también eran usuarios del Metro, en el horario que tuvo lugar el terrible hecho.

PRECAUCIÓN: Ambulancias y bomberos en camino por accidente en la estación del metro Olivos, línea 12. uD83DuDE91??uD83DuDE92uD83DuDEA8 pic.twitter.com/UFkcB1llju — SUUMA Voluntarios uD83DuDE91 (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

"Por eso (sus familiares) están preocupados, por eso marcaron a Locatel. Insisto, seguramente no tienen relación con el incidente, pero nosotros tenemos la obligación de buscar y acompañar a sus familiares hasta que localicen a su ser querido", detalló.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, habló durante la conferencia en donde aseguró que sí han atendido a las familias de víctimas y negó falta de atención en hospitales. "Desde el primer día se atendió a todas las familias, hay versiones que dicen que no los hemos atendido, pero sí".

Fuente: Infobae