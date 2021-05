FUERTE VIDEO: Sicarios emboscan a la GN y ejecutan a agente; así fue el brutal enfrentamiento

Los Aldama, Nuevo León.- A una semana de un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos sicarios del Cártel del Noreste, circula en redes sociales un video del brutal ataque que dejó a un agente muerto y cuatro más lesionados.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de abril. Según fuentes policiacas, además de la emboscada a los elementos, varias patrullas fueron incendiadas.

En una de las grabaciones, los agentes se encuentran ocultándose de la ráfaga de disparos debajo de lo que parece ser una patrulla. En el fondo se escuchan las ráfagas de armas de grueso calibre.

Momentos más tarde, cuando al parecer el enfrentamiento había llegado a su fin, se puede ver a dos agentes gravemente heridos en el pavimento luego de haber sido alcanzados por las balas.

No te vamos a dejar solo carnal (...) Aguanta, no te duermas, Carrillo, no te duermas", le dice un elemento al otro que está malherido.