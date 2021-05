Hallan muerta a Zaira en la cárcel; la youtuber estranguló y mató a sus hijos para vengarse de su ex

Tijuana, Baja California.- Zaira Viridiana Leyva, maestra y youtuber de 33 años originaria de Sinaloa, fue encontrada muerta en la cárcel luego de que a principios de este 2021 la mujer asesinara a sus dos hijos, Alejandro Said y Naara Melissa, de 9 y 4 años de edad respectivamente.

A días de celebrarse el Día de las Madres, la sinaloense terminó con su vida al colgarse con un pedazo de ropa en las regaderas del en el penal de La Mesa, ubicado en Tijuana.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Según informes de medios locales, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario informó que Zaira se encontraba en valoración psiquiátrica y recibiendo atención psicológica.

Antes del brutal asesinato, ella se desempeñaba como docente de materias como ética y administración a nivel preparatoria y tenía un canal de YouTube donde subía material con este tipo de contenido para apoyar a sus alumnos.

Una venganza contra su expareja

Lo que hizo en enero del 2021 conmocionó a todo el país. Zaira asfixió a sus dos hijos con una almohada y sus propias manos para luego intentar suicidarse cortándose las muñecas, sin embargo, se arrepintió y le llamó a su ex para confesar lo que hizo.

La mujer había dejado cartas para su madre y su ex, de quien estaba separada desde hace un tiempo, motivo que la habría orillado -según señaló en el texto- a cometer el asesinato de sus propios hijos.

Según lo que escribió, Zaira argumentó que luego de que él la dejara, no aceptaba vivir así y que si ella se "iba", no iba a dejar a sus hijos solos.

"Pudimos haberlo intentado de muchas formas, había muchas opciones para arreglar esto, pero no me diste la oportunidad, te alejaste sin más. Yo te elegí a ti y a mí, nos elegimos como compañeros de vida y tú rompiste con eso. Lo sé, todo esto es mi culpa y solo mi culpa, pero no acepto vivir así".

Y sé que fue egoísta y cruel a lo que le hice a mis hijos, pero no podía irme sin ellos. Son mis hijos y los necesitaba conmigo y ambos sabemos muy en el fondo que estarán mejor conmigo a donde sea que vayamos", escribió.

Tras ser descubierta, fue arrestada y esperaba una condena de más de 60 años. Esta semana se confirmó su muerte, de la misma manera que asesinó a sus hijos.

Fuente: Letra Roja