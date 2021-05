Buscan a Kentia; desapareció tras enviar un 'misterioso' mensaje de WhatsApp

Cuauhtémoc, Ciudad de México.- Kentia Atziri Robles Zaragoza, de 26 años, salió de su domicilio desde el pasado 16 de abril con rumbo a una supuesta entrevista de trabajo; sin embargo, horas después su familia recibió un 'misterioso' mensaje de WhatsApp de su parte, en donde decía que no volvería.

La joven avisó a su familia que le habían "llamado de un trabajo" cercano a su domicilio, por lo que aseveró volver antes de las 16:00 horas. En contraste, minutos antes de que el tiempo prometido llegara, un mensaje al grupo familiar dejó consternados a los parientes de la mujer, ya que según mencionaba, "no volvería y no quería que la buscaran porque se iría a vivir con su pareja".

Kentia, salió diciendo que tenía una entrevista de trabajo por Metro la Raza y un familiar se comunicó con ella para ir a comer juntos, pero Kentia dijo que no, que estaría de vuelta a las cuatro de la tarde. Y antes de las cuatro nos envía un mensaje diciendo que se va de la casa a hacer su vida y que no la busquemos", dijo un familiar.

En este sentido, los parientes de la joven indicaron que no se opusieron a la "decisión" de Kentia, pero le pidieron que se mantuviera en comunicación con ellos, cosa que no ha sucedido hasta hoy en día, ya que ni siquiera pueden localizarla a través de redes sociales o mediante amigos.

Nadia Robles, madre de la mujer, apuntó que su hija no se llevó sus pertenencias. Además, al preguntar si sabían algo de ella a la universidad a la que esta asistía, la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses le mencionó que llevaba días sin conectarse a clases.

En este sentido, la familia de la ahora desaparecida se comunicó con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) en busca de ayuda; no obstante, estas les dijeron que no podían proceder ya que Kentia es mayor de edad y tras el mensaje, no pueden incurrir en el delito contra la Ley de Protección de Datos.

