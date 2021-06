Golpeada pero con vida: Hallan a Fátima en Hermosillo; tomó un camión para ir al trabajo y no llegó

Hermosillo, Sonora.- Tras ser reportada como desaparecida, aparece golpeada pero con vida Fátima Guadalupe Romero Moreno luego de que fuera vista por última vez este miércoles 9 de junio cuando salió de casa para ir a su trabajo.

La desaparición

Según informes, a aproximadamente las 9:40 horas de la mañana de este miércoles, la joven dejó a su bebé al cuidado de su suegra para salir al trabajo, sin embargo, a alrededor de las 20:00 horas de la noche se percataron que nunca llegó.

De acuerdo con un familiar de la joven, salió de la calle San Rafael entre Reforma y Guadalupe Victoria hasta la Monteverde para ir a su trabajo en un restaurante de la ciudad.

Según comentó, las cámaras de seguridad captaron a la joven bajándose de la Línea 3, pero nunca llegó a su destino. Una persona que la vio bajar del camión declaró que presuntamente se veía "desorientada" al bajarse y por eso compró una botella de agua, pero desconoce qué rumbo tomó.

Familiares informaron a medios que la joven no traía conexión en su celular, por lo que desde ese momento no le llegabann mensajes y no le entraban llamadas.

Nosotros nos dimos cuenta porque no llegó por el niño, ella llega a las ocho de la noche por él y en esta ocasión no llegó y se nos hizo raro, y mi hijo se fue al trabajo por ella y la patrona le dijo que ella no había llegado al trabajo", mencionaron.

Luego del reporte, familiares informaron que la joven fue encontrada golpeada pero con vida. Fátima ya fue trasladada para la valoración médica correspondiente.

Hasta el momento se desconoce lo que sucedió o quién pudo haberla violentado, sin embargo, continúan las investigaciones.

