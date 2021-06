¡De no creerse! Tras ser detenida, mujer causa incendio en oficinas de Policía de Sonora

Quiriego, Sonora.- El pasado jueves 10 de junio se informó que una mujer que fue detenida causó un incendio en unas oficinas de la Policía de en Quiriego, Sonora.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron cerca de las 15 horas del pasado jueves 10 de junio, en la Jefatura de Policía de Quiriego, luego de que la mujer fuera detenida.

La pirómana, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestada por elementos de la Policía por causar escándalos en la vía pública; no obstante, parece ser que cuando fue trasladada a la mencionada jefatura no la revisaron bien traía entre sus pertenencias un encendedor.

Las versiones señalan que con ese artefacto la detenida prendió fuego a un colchón de las oficinas; a los pocos minutos, las llamas se esparcieron por el resto de las oficinas.

El fuego creció a tal grado que llegó a una patrulla, la cual quedó calcinada.

No se ha informado si hubieron heridos ni cuál será el proceso de la pirómana.

Fuente: Staff