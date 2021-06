Terror en Sonora: Caen dos hombres por intentar 'levantar' a jovencita de 20 años en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal detienen a dos sujetos señalados por intentar privar de la libertad a una mujer de 20 años la noche de este viernes 11 de junio.

Juan Martín 'N' y Ángel Francisco 'N', de 33 y 26 años respectivamente, fueron arrestados en las calles Lázaro Mercado y Roberto Romero a las 19:40 horas de la noche.

De acuerdo con los primeros informes, los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia por la zona cuando recibieron el reporte. La joven le dijo a las autoridades que dos sujetos habían intentado 'levantarla' en esas calles.

Según el testimonio de la víctima, quien no fue nombrada, ambos intentaron subirla por la fuerza a una pick up negra pero no lo lograron. Posteriormente, se dieron a la fuga.

Fue a través de cámaras de vigilancia en el área que pudieron ubicar la unidad en la que viajaban los presuntos delincuentes, por lo que elementos iniciaron una persecución y finalmente lograron asegurarlos.

Apenas este jueves una joven reportó que había intentado ser raptada también por un sujeto mientras esperaba en la parada de camión al norte de la capital del estado, sin embargo, logró zafarse y el sujeto huyó.

