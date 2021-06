Desaparecen tres parientes en Empalme: "No son malas personas ni andaban metidos en nada"

Hermosillo, Sonora.- Hace 5 largos meses tres personas desaparecieron sin dejar rastro cuando realizaban un viaje de Hermosillo a Empalme. Hoy su familia sigue sin saber de ellos y piden la ayuda de la gente para localizarlos.

Diversos colectivos de búsqueda se han dedicado a publicar las fichas de búsqueda de los extraviados, donde además de pedir que compartan las publicaciones, solicitan que se comuniquen con ellas para portar cualquier información.

Se trata de Fausto Valenzuela Valenzuela, su hermano Trinidad Valenzuela Valenzuela y el sobrino de ambos Omar Alejandro Escalante Valenzuela, de quienes no se sabe nada desde la tarde del domingo 31 de enero de 2021.

Los tres viajaban en un auto blanco, marca Ford Figo, modelo 2017, con las placas WFG9388; A las 13:00 horas llegaron al poblado José María Morelos, también conocido como La Atravesada y desde ese momento se perdió comunicación con ellos.

El hijo de Fausto Valenzuela dijo en redes sociales que su familia no ha recibido ayuda de las autoridades policíacas y aseguró que sus parientes no son malas personas, ya que solo iban a recoger a un familiar en situación de calle.

Estamos desesperados sin saber de ellos, ya van a ser 5 meses y no sabemos nada, no son malas personas ni andaban metidos en nada, ellos iban a traerse a un hermano que andaba tirado en las calles, solo iban a eso y no sabemos ya nada de ellos", expresó.