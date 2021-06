¡De no creerse! Despacho al norte de Ciudad Obregón arde en llamas tras terrible explosión

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades informaron que un despacho ubicado en Ciudad Obregón, Sonora, comenzó a arder en llamas tras una terrible explosión.

De acuerdo con información oficial, en trágico evento ocurrió la noche del pasado domingo 20 de junio, al rededor de las 20 horas, en un despacho ubicado en la calle Sufragio Efectivo, entre Mayo y Tetabiate, al norte de la ciudad.

Al lugar arribaron tanto agentes de la Policía Municipal, como personal del Departamento de Bomberos para iniciar con las diligencias correspondientes y apagar el incendio causado por un explosión al interior del inmueble.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales ni heridos, no obstante, tras apagar las llamas, se informó que los daños materiales fueron altos, aunque no se dieron cifras exactas.

Aunque se inició una investigación sobre la terrible explosión, aún no se sabe cuál fue la causa del terrible evento.

