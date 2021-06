De pesadilla: Joven de 16 años sale a correr y desaparece; la hallan muerta y desnuda en canal

Chetumal, Quintana Roo.- Una adolescente de 16 años que había salido de casa para hacer ejercicio fue encontrada muerta en aguas de la Bahía de Chetumal. Su madre exige que se aclare su deceso, pues la joven estaba desnuda al ser hallada.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con reportes, la joven identificada por las iniciales A. M. P. A. de 16 años, salió de su casa ubicada en Calderitas a aproximadamente las 7:00 horas de la mañana para hacer footing en un parque, una actividad deportiva que consiste en correr con velocidad moderada al aire libre.

La joven dejó de responder a mensajes por WhatsApp a alrededor de las 10:00 horas de la mañana y la reportaron desaparecida. Horas después, hallaron su cadáver desnudo flotando en las aguas del canal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo (FGJE) determinó que la causa de muerte de la joven fue ahogamiento, ya que no tenía huellas de violencia, sin embargo, sus familiares piden que se investigue ya que aseguran que la joven sí sabía nadar.

Varios colectivos feministas han pedido a las autoridades investigar a fondo desde una perspectiva de género, cuestionando el por qué la joven se habría quitado la ropa para nadar.

En entrevista con medios locales, la madre de la fallecida pidió a las autoridades seguir con la investigación, pues asegura que su hija no pudo haber muerto por ahogamiento o asfixia por sumersión.

Entre llantos, la madre de la menor pidió una respuesta concreta pues asegura que su hija sabía nadar y que no creía posible que se haya metido sin ropa a la bahía, ya que solo había salido de su casa para hacer sus ejercicios diarios.

Mi hija sí sabía nadar y no creo que se haya ahogado porque es una parte muy baja (de profundidad). No creo que ella solita se haya quitado la ropa, no lo creo. Si alguien sabe algo, díganlo por favor", dijo la afligida madre.