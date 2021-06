Sardinas putrefactas invaden la bahía de Empalme; mal olor causa molestias en vecinos

Empalme, Sonora.- Insoportable el mal olor que se ocasiona por una gran cantidad de sardinas muertas que invadió este jueves el área del puente Douglas o Metropolitano y los muelles de Bellavista, muy probablemente las mareas han traído el producto pesquero desde la zona del Paraje, aseguran pescadores de Empalme.

De acuerdo con Canainpesca fue un 'golpe de calor' que provocó que cerca de 5 toneladas de la especie llamada bocona apareciera muerta en las orillas al asfixiarse al faltarles el oxígeno, precisando que los barcos sardineros se encuentran capturando la sardina Monterrey.

Empalmenses que paseaban por el lugar lograron capturar fotos con la intención de hacer una denuncia pública sobre esta situación, por la grave contaminación provocada por los barcos sardineros o empresas procesadoras de productos marinos en el vecino Puerto de Guaymas, señalaron en tono molesto.

Fabián Corona, residente de Bellavista, hizo el llamado a la coordinación municipal de Ecología en Empalme para que emprenda acciones ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Jesús Morales, pescador ribereño de Empalme, recordó que hace 15 días así estuvo en la playa Cochórit "al parecer un barco sardinero se le reventó la red y el producto se les tiró".

Sergio Sandoval, ciudadano empalmense que diariamente hace ejercicio en el puente Douglas, dijo que "es la sardina que tiran los barcos, es un abuso el que hacen, siempre lo han hecho, ojalá y las autoridades les clausure el negocio con multas severas”.

León Tissot Plant, vicepresidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola Sonora (Canainpesca), detalló que la mortandad de peces en el puente Douglas "es imposible que un sardinero hubiera hecho eso, es sardina muy chiquita, es la llamada Bocona y murió por un golpe calor".

Son por las altas temperaturas, porque no hay manera o casi imposible que un barco, navegue cerca de las playas de Empalme, lo que sí es probablemente pego un golpe de calor, las sardinas se asfixian, no hay oxígeno en el agua y se mueren porque andan cerca de las playas en este caso, no son ni 5 toneladas".