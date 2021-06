Guaymas: En medio del caos, arranca la segunda aplicación de la vacuna contra Covid-19

Guaymas, Sonora.- En desorden total es como dio inicio la segunda etapa de vacunación Covid-19 en adultos mayores de 59 y más en el municipio porteño, debido a la falta de organización por parte de trabajadores de Bienestar, quienes solicitaban la reimpresión de la papeleta, lo que generó el enojo de la ciudadanía.

Hasta dos horas fue el tiempo de espera, luego de la confusión que se originó con la aplicación.

Entre aglomeraciones, desconcierto y enfado, poco más de mil personas se concentraron a las afueras de los tres módulos asignados, donde pese a estar bajo una sensación térmica de 38 grados, se desarrolló la segunda jornada de vacunación anti-covid en beneficio de las personas de 50 a 59 años.

De ahí que, en uno de los puntos donde se llevaron más ‘sinsabores’ fue en el instalado en el Cecati 23, donde se concentró la mayor parte de la comunidad a fin de recibir sus dosis.

Una de las mayores demandas durante el desarrollo de la jornada fue que las personas acudieron con la ficha de registro pasada y no re-imprimieron su expediente de vacunación, lo que encendió la cólera de los beneficiarios.

Al respecto, la señora Gloria Armenta dijo “me enteré a media fila y me salí para ir al ciber, regreso y me encuentro con la novedad que debo hacer fila de nuevo y con lo duro que está el sol, no se vale eso, debieron respetar”.

Por otro lado, el señor Víctor Ceceña, tachó de ‘lentos’ y de ‘mal organizados’ al personal de vacunación, pues asegura que aunque llegó desde horas muy tempranas, tardó casi dos horas en ser vacunado debido al ‘tibio’ actuar del personal que apoyó con la aplicación de las dosis.

Al respecto, la delegada del Bienestar en la región, Rosa Icela Trejo, expresó “la gente sabe que tiene la obligación de registrarse en una página para que ellos estén en ‘mi vacuna’, pues todos deben contar con su expediente donde se indique una fecha, lote, folio, etcétera”.

Añadió que un total de 15 mil 976 vacunas serán aplicadas este sábado, domingo y lunes, pero solo para segundas dosis.

La vacuna es para todos, no se le está negando a nadie, solo se les solicita que vengan preparados y si este día no pudieron aplicársela pueden venir otro día, pero solo segundas dosis”, dijo.

De esto que recomendó a las personas que no se han aplicado una primera dosis esperar la siguiente convocatoria, pues todas tienen un orden.

