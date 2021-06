"Aquí está su paz": Tras asalto, abandonan sin vestimenta a Gustavo, joven activista mexicano

Reynosa, Tamaulipas.- El activista Gustavo Azuara Díaz, originario de Reynosa, Tamaulipas, denunció en sus redes sociales que fue víctima de un asalto el pasado 26 de junio, luego de organizar la Marcha Por La Paz en su entidad.

Aunque el afectado, director de la Fundación Colectivo de Amigos de Rodolfo Torre (CART), no puede asegurar que se trató de un secuestro por parte de un grupo del crimen organizado, señaló que previamente en su cuenta de Twitter compartieron un mensaje en el que le dicen "aquí está tu paz", pues se advirtió que no "organizara marchas".

A través de una transmisión en Vivo que realizó desde la cuenta de la Fundación, Gustavo informó cómo ocurrió todo el 'levantón' y aseguró que, por fortuna, ya está mejor y que un grupo de personas lo apoyaron luego de los atacantes lo dejaran desnudo en la calle:

Se puede decir me asaltaron, me levantaron, me llevaron, vi que era monte, agarré lo que… grité a una casa, una persona se acercó, me prestó esta camisa, estos pantalones, estos tenis para que vistiera, estaba plenamente encuerado, estaba en puro calzoncillo nada más, gracias a esa persona que me prestó", compartió Gustavo.