Noche de terror en Caborca: Joven asesina de 25 puñaladas a hombre porque no le dio un cigarro

Caborca, Sonora.- Un joven de 18 años de edad fue detenido como sospechoso del asesinato de otro hombre que perdió la vida luego de ser atacado por al menos 25 puñaladas en la ciudad de Caborca, Sonora.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El violento suceso tuvo lugar durante la madrugada de este domingo 27 de junio alrededor de las 1:30 horas en la colonia La Granja.

Fue exactamente en las calles Tercera Final y avenida Luis Donaldo Colosio donde se localizó al joven Martín Armenta de 28 años con diversas heridas de arma punzocortante en el cuerpo y ya sin signos vitales.

Luego de una fuerte discusión, un hombre le dio varios tiros en la cara a su esposa frente a sus dos hijos menores, después de esto se suicidó dándose un tiro en la boca uD83DuDE93#Seguridad #Feminicidiohttps://t.co/vFBloW9R29 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) June 27, 2021

Elementos de la Policía Municipal de inmediato implementaron un operativo y encontraron al supuesto responsable a dos casas, en una fiesta, a la que se dirigió aún con manchas de sangre en la ropa.

El detenido, quien hasta el momento no ha sido identificado, confesó que sí había asesinado a Martín pues le molestó que no le brindara un cigarro pues la víctima no fumaba y no tenía este producto consigo.

Luego de quedar bajo arresto, el implicado fue llevado ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su estatus legal tras el sangriento hecho.

Fuente: Staff