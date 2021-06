"Pensé que iba a morir": Melissa recuerda cuando fue atacada por un cocodrilo en Oaxaca

Oaxaca, México.- Tras sobrevivir al ataque de un cocodrilo en Puerto Escondido, Melissa Laurie relató que pensó que iba a morir cuando se topó de frente con el reptil de unos 3 metros de largo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aquel día, Melissa y su gemela Georgia estaban nadando en una laguna en Oaxaca el pasado 6 de junio. Casi 20 días después, las hermanas recuerdan con asombro el encuentro con la muerte que tuvieron.

Melissa contó que pensó que el cocodrilo le había arrancado el brazo mientras la jalaba bajo el agua. "Recuerdo haber gritado bajo el agua", relató a medios de comunicación.

Y en ese momento, mi mente estaba acelerada porque pensé que iba a morir. Pensé que no iba a ver a mi familia o a mi hermana otra vez", recordó.

Ambas estaban nadando en la laguna Manialtepec, ubicada en Oaxaca. Estaban con su amigo Ani y su hermano Gopal.

Los mochileros pensaron que la laguna era segura por la recomendación de su guía turístico sin licencia. Al poco tiempo de entrar al agua, Melissa dice que recordó sentir el horror cuando vio cara a cara al cocodrilo emergiendo.

Recuerdo haber sido sacudida. No sentí nada, no había dolor. Pensé que mi brazo había sido arrancado cuando me mordió", dijo.