"Si me paro, me matan": Chofer de tráiler denuncia agresión en bloqueo yaqui por no pagar la cuota

Vicam, Sonora.- La mañana de este domingo 27 de junio el conductor de un tráiler, quien prefirió no revelar su identidad, denunció que integrantes de la etnia yaqui en el bloque del Indio Yaqui presuntamente intentaron lincharlo al no dar la cuota correspondiente para poder pasar.

Les ofrecí 60 pesos, porque no traía más, por eso me dejé venir, si me paro me matan", fueron las palabras del trailero.