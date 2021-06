Tragedia en Sonora: Muere hijo de 21 años de líder de buscadoras; su otro hijo desapareció en 2019

Puerto Peñasco, Sonora.- Colectivos de búsqueda en Sonora como Guerreras Buscadoras y Madres Buscadoras por la Paz informaron a través de redes del lamentable fallecimiento de un hijo de Paula Adriano, líder del colectivo Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco.

Los colectivos confirmaron que el joven Santiago Eleazar Castro Adriano de 21 años murió y enviaron sus condolencias a la familia Castro Adriano por la dolorosa noticia:

Hasta ahora se desconocen las causas de muerte del joven, sin embargo, los colectivos aclararon que no se trataba de Juan Jonás Mateo Castro Adriano, hijo mayor de la líder de búsqueda que desapareció en agosto del 2019, debido a que usuarios creyeron que era él quien había sido encontrado sin vida.

Jonás, quien tenía 22 años al momento de su desaparición, escapó el 14 de agosto de 2019 de un centro de rehabilitación en Puerto Peñasco, Sonora al que había ingresado por voluntad propia debido a una adicción a las drogas de la cual buscaba recuperarse.

Ese 14 de agosto me notificaron durante la noche que había escapado y que el vigilante pudo haberle ayudado. Cuando notifiqué a las autoridades sobre la desaparición, no dieron seguimiento a la investigación, ha transcurrido un año y cuatro meses de la desaparición de mi hijo y no he recibido ninguna noticia sobre su búsqueda", escribió Paula Adriano, madre de ambos jóvenes, hace unos meses.