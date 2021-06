Guaymas: Vecinos de la zona del Cerro Gandareño piden mayor seguridad a autoridades

Guaymas, Sonora.- Ante la ola de robos que se han suscitado en el sector que se conoce como Cerro Gandareño, residentes piden mayor seguridad, sobre todo hagan caso a sus denuncias pues señalan estar hartos de vivir entre ladrones y presuntos violadores que transitan por las calles sin castigo por parte de las autoridades.

De esto, que durante los dos últimos meses se tiene un recuento de alrededor de 10 delitos que se cometieron en dicha zona, principalmente por robo a comercio o casa habitación.

Dora Villa, residente de la zona, manifestó estar hartos de la inseguridad que se vive, pues en ningún momento del día tienen tranquilidad, ya que tanto ella como sus vecinos han sido víctimas dentro de sus propios hogares de los ‘amantes de lo ajeno’.

La verdad en ocasiones ni ponemos el reporte ante los policías, ellos bien que saben quiénes son los rateros de por acá y no hacen nada, los únicos que pagamos los platos rotos somos nosotros; un día va a pasar una desgracia, porque estos ‘ratones’ no respetan”.

Asimismo, la vecina relató que teme por la inseguridad más que nada la de sus nietos, quienes ya ni a la tienda pueden ir de forma tranquila, pues hay muchos delincuentes que nomás están en la espera de un descuido para asaltarte o bien, si eres mujer para faltarte el respeto.

Guadalupe Castro, también aledaña del ‘Cerro Gandareño’, relató que los asaltos y robos a casa habitación están a la orden del día, incluso en la semana se suscitó el último, pero como en los anteriores, los policías no hicieron nada.

Hay un par de hermanos que son bastante conocidos por andar robando en las casas, Oxxos y a donde se paren, ya los tienen ubicados pero no hay poder de la autoridad que los detengan incluso uno de estos acaba de salir de la cárcel por robo. Ya estamos hartos de vivir entre maleantes sin ley”.

Luis Casillas Romo, presidente del Frente Jurídico de los Derechos Humanos (FJDH), comentó que lamentablemente la situación que se vive es general, no solo en la ciudad sino en las áreas de los valles y comunidades yaquis.

Las autoridades deben de ponerse a trabajar de forma real, no solo hacer como que lo hacen y realizar las mismas acciones de siempre, porque con elaborar un IPH no se soluciona, porque la clave es que se le dé seguimiento para que la situación no se repita como suele suceder”.

Fuente: TRIBUNA