"Hay temor": Funcionarios se niegan a abrir 6 casillas en Jalisco por la inseguridad

Seis casillas en Jalisco no son instaladas por la inseguridad. Foto: Diario en Imagen

Guadalajara, Jalisco.- El consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, informó que seis casillas del estado no pudieron ser abiertas por la inseguridad.

El consejero presidente del insituto, Guillermo Alcaraz Cross señaló que en los municipios Jilotlán de los Dolores y Mezquitic seis casillas no fueron abiertas por la inseguridad. Cinco fueron en Jilotlán y una en Mezquitic.

"Los funcionarios y las funcionarias de Mesa Directiva decidieron no participar, de ahí que ya no fue posible entregar la documentación y material. No hubo quien quisiera asumir esta responsabilidad y se omite la instalación de las casillas", mencionó Guillermo Alcaraz.

Lo mismo ocurrió en la de Mezquitic, pues los funcionaron señalaron que tenía temor de instalar la casilla: "Parece que hay temor, entiendo que así se sustentan el acuerdo que toma el Instituto Nacional Electoral, desconozco el sustento de ese temor pero así fue como nos compartieron el acuerdo".

El Instituto Nacional Electoral señaló que tras darse el caso de las seis casillas que no se instalaron, en total fueron 10 mil 203 casillas en la entidad. El titular de IEPC Jalisco invitó a los ciudadanos a ejercer su voto.

Fuente: Milenio