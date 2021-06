(VIDEO) Tras protestas, vehículo arde en llamas; señalan a grupos que rechazan elecciones 2021

Michoacán.- Este domingo 6 de junio, comenzó a circular en redes sociales un video en el que se ve cómo un vehículo arde en llamas luego de unas protestas en Michoacán; señalan como culpables a grupos que rechazan las elecciones 2021.

De acuerdo con información oficial, los responsables de incendiar el vehículo serían los muchos grupos indígenas, originarios de Michoacán que, durante la mañana de este día de elecciones rechazó la instalación de casillas electorales.

En total, 100 casillas no fueron puestas para estas elecciones, de las que 89 no se colocaron por decisión de pueblos indígenas, quienes realizan sus elecciones y toma de decisiones a través de sus usos y costumbres. Las otras 11 no se instalaron por temas de violencia.

No obstante, se ha reportado que miembros de las comunidades p’urepechas de Michoacán cerraron sus accesos con barricadas: Turícuaro en Nahuatzen y Pichátaro en Tingambato, el principal motivo es que se teme que el Instituto Nacional Electoral (INE) no reconozca su derechos cívicos.

Luego de que la tensión en esta región aumentara, se informó que miembros de la comunidad p'urepecha de Arantepacua incendiaron un vehículo en el entronque con Nahuatzen como parte de las protestas en contra de las elecciones y el sistema de partidos.

