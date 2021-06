"No me dejes": Uriel de 3 años muere en accidente; en VIDEO, su madre llora y abraza su cadáver

Ecatepec, Estado de México.- Circula en redes sociales el desgarrador video de una madre que llora con el cadáver de su hijo de 3 años en sus brazos luego de que sufrieran un fuerte accidente.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Martín de Porres en Ecatepec. Según informes, el menor llamado Uriel viajaba con sus padres a bordo de un auto cuando presuntamente se impactaron contra una estructura de metal.

El pequeño murió al salir disparado del vehículo al momento del impacto y su madre, desconsolada, aparece en las imágenes con su hijo en brazos sentada en plena calle mientras llora y repite una y otra vez:

Urielito, no, mi amor, no. No me dejes sola, te lo suplico. No te vayas Uriel".