A don Julián lo abandonaron sus 2 hijos; tiene 77 años, usa silla de ruedas y duerme en la banqueta

Monterrey, Nuevo León.- La violencia contra los adultos mayores se ha convertido en una seria problemática para la sociedad y la salud pública en México. Don Julián de 77 años reveló que vive en la calle luego de que sus únicos dos hijos lo abandonaran.

El hombre, quien está en silla de ruedas, instaló lo que llama su hogar en una banqueta del centro de Monterrey. Colocó un techo improvisado y aunque antes dormía en pleno piso, ahora tiene un colchón viejo que le regalaron.

Antes me acostaba en el suelo con una cobija ahorita ya me estoy acostando en un colchón que me regalaron", contó don Julián.