Justicia en Sonora: Dan 40 años de prisión a feminicida de Leicy Celina, joven de 15 años

Nogales, Sonora.- A una semana de la desaparición de Leicy Celina y de que fue privada de la vida, su feminicida recibió sentencia de 40 años de prisión, luego de las indagatorias realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

José Manuel 'N', de 37 años de edad, aceptó los hechos durante la Audiencia de Formulación de Imputación, realizada a las 8:00 horas de este domingo 11 de julio, ante el Juez se imputaron los hechos, vinculó a proceso y se dictó la prisión preventiva oficiosa, dictándose la pena de 40 años de cárcel.

Estuvo presente en el Juicio la madre de Leicy Celina, Kenia Vargas Gameros, quien escuchó los datos de prueba y la investigación realizada por personal de la Fiscalía de Sonora y así cumplir con el compromiso de justicia a una semana de que se suscitaron los hechos.

"A la señora Fiscal quiero agradecer más que nada lo que hizo para que este caso de mi hija no quedara impune, le dio prioridad como un punto número uno para que todos sus agentes estuvieran al pendiente de este caso, este caso ya se resolvió."

Gracias a todos, no nada más al Agente del Ministerio Público, también a la AMIC que colaboraron, en menos de una semana me aclararon el caso como me lo habían prometido, gracias. Ya la persona que cometió el delito está sentenciada", aseveró.